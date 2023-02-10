Зачем Польша модернизирует свою армию

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о готовности Варшавы сделать национальные вооруженные силы сильнейшими в Европе. Для этого руководство оборонного ведомства республики планирует увеличить количество личного состава ВС со 164 до 300 тысяч человек уже в краткосрочной перспективе. «Парламентская газета» спросила ведущего эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олега Неменского о возможности реализации подобных амбиционных планов на восточном фланге НАТО в ближайшем будущем.

Фото: © U.S. Army Europe / Flickr / Public Domain © U.S. Army Europe / Flickr / Public Domain

Значительное увеличение численности ВС Польши возможно

Видео дня

Как отметил аналитик РИСИ, увеличение Варшавой численности личного состава национальных ВС фактически в два раза, до отметки в 300 тысяч человек, вполне реально. Для Польши это не является форс-мажорной ситуацией, поскольку в «социалистическом прошлом» ее армия насчитывала до 300 тысяч военнослужащих, а в случае войны могла увеличиться до 650 тысяч.

По словам эксперта, внутри страны давно фиксируются негативные оценки того, что Польша отказывается развивать свой оборонный сектор и полагается исключительно на партнеров по НАТО и американских военных, дислоцированных на ее территории. «В условиях боевых действий на Украине руководство республики действительно может прислушаться к критике и заняться созданием вооруженных сил, которые могут дать отпор даже при отсутствии поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя», — подчеркнул Неменский.

Перспектива ввода польской армии на территорию Украины обсуждается на самом высоком уровне

Аналитик призвал не отвергать идею о возможной масштабной подготовке Польши к боевым действиям на территории Украины, в том числе к столкновению с российскими войсками. Подобный сценарий, по мнению эксперта, всерьез обсуждается на высоком политическом уровне. «За всем этим стоит не только теоретическая подготовка к тому, чтобы самостоятельно нести ответственность за свою безопасность, но и, возможно, подготовка к участию в вооруженных конфликтах за рубежом», — отметил Неменский.

Поставки американских и корейских танков Польше

Руководство польского оборонного ведомства на данном этапе проводит переговоры о покупке 366 американских танков Abrams и тысячи корейских танков К2. В случае реализации запланированных поставок национальные вооруженные силы станут сильнейшими в Европе. Такое мнение высказал глава МО Польши в ходе общения с местными СМИ.

Подобное активное желание скорейшей модернизации собственной армии, по словам эксперта РИСИ, связано с дефицитом военной техники, стоящей на вооружении, так как значительное количество боевых единиц было передано Киеву. Неменский считает, что поставки танков в таких объемах нереализуемы в кратчайшие сроки и будут растянуты на несколько лет. В сложившихся обстоятельствах Варшава продолжит надеяться на финансовую поддержку партнеров по евроатлантическому сообществу, в первую очередь от США. «Кроме того, многое зависит от того, как Abrams покажет себя в украинском конфликте. Ранее указанные танки использовались в другом климате и на других территориях. Если же в процессе их эксплуатации на Украине появится негативный опыт, то в данной ситуации нужно смотреть, насколько руководство Польши будет ими довольно», — подытожил Наменский.