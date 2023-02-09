Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29

Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что откликнется на просьбу президента Украины Владимира Зеленского и отправит Киеву истребители МиГ-29. Об этом сообщает Teraz.

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Уточняется, что Зеленский озвучил свою просьбу во время личной встречи с Хегером в Брюсселе. Глава кабмина заверил, что Словакия сделает всё возможное, чтобы удовлетворить просьбу украинской стороны.

«Он попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров», – добавил Хегер.

Премьер подчеркнул, что расценивает поддержку Украины как действия в интересах Словакии и безопасности Европы. При этом о решении поставить истребители уже проинформировали главу минобороны Словакии Ярослава Надя, так как правительство республики хочет решить этот вопрос в максимально короткие сроки.