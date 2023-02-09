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12 минут назад

Глава Минобороны Бельгии: в страну прибыли бойцы ВСУ

Елена Прошина

Бойцы Вооруженных сил Украины прибыли в Бельгию в рамках миссии EUMAM, они пройдут обучение на подводных дронах. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер.

Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

«Сегодня мы приветствуем в Бельгии украинских солдат в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Брюсселем на Украину», — написала она.

По словам Дедондер, она выразила ВСУ «свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они проявляют в течение почти года».

Напомним, что в ноябре 2022 года Бельгия согласовала передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. Они позволяют выявлять все подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.

Армия,В мире,Людивин Дедондер,
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