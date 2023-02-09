Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами

Бойцы Вооруженных сил Украины прибыли в Бельгию в рамках миссии EUMAM, они пройдут обучение на подводных дронах. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

«Сегодня мы приветствуем в Бельгии украинских солдат в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Брюсселем на Украину», — написала она.

По словам Дедондер, она выразила ВСУ «свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они проявляют в течение почти года».