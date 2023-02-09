Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами

Бойцы Вооруженных сил Украины прибыли в Бельгию в рамках миссии EUMAM, они пройдут обучение на подводных дронах. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер.
«Сегодня мы приветствуем в Бельгии украинских солдат в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Брюсселем на Украину», — написала она.
По словам Дедондер, она выразила ВСУ «свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они проявляют в течение почти года».
Напомним, что в ноябре 2022 года Бельгия согласовала передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. Они позволяют выявлять все подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.