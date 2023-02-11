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27 минут назад

Spiegel: Бундесвер начнет на следующей неделе обучать военных ВСУ управлению Leopard 2

ТАССиещё 3

Бундесвер (ВС ФРГ) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщило в субботу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В Германии озвучили дату начала обучения солдат ВСУ управлению Leopard 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, ВВС ФРГ уже доставили в Германию из Польши первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

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Как пишет Der Spiegel, курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет, отметило издание. Бундесвер сообщил, что украинских военных будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия Leopard 2 и Marder на поле боя.

Если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта, пишет Der Spiegel. По его данным, всего в ФРГ с начала специальной военной операции обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, прошли около 1,5 тыс. украинских солдат.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили другие страны, в частности, Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Армия,Борис Писториус,НАТО,
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