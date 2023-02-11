В Германии озвучили дату начала обучения солдат ВСУ управлению Leopard 2

Бундесвер (ВС ФРГ) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщило в субботу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, ВВС ФРГ уже доставили в Германию из Польши первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

Как пишет Der Spiegel, курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет, отметило издание. Бундесвер сообщил, что украинских военных будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия Leopard 2 и Marder на поле боя.

Если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта, пишет Der Spiegel. По его данным, всего в ФРГ с начала специальной военной операции обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, прошли около 1,5 тыс. украинских солдат.