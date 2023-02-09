Зеленский попросил у Словакии списанные истребители МиГ-29

Президент Украины на состоявшейся в четверг на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать его стране выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

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Хегер, согласно агентству, заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу президента Украины. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне ЕС. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".