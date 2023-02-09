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24 минуты назад

Зеленский обратился к Словакии с просьбой передать Украине МиГ-29

ТАССиещё 1

Президент Украины на состоявшейся в четверг на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать его стране выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Зеленский попросил у Словакии списанные истребители МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хегер, согласно агентству, заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу президента Украины. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне ЕС. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Словакия.

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