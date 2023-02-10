Минобороны Румынии: ракета РФ пролетела в 35 км от границы

Министерство обороны Румынии сообщило, что российская ракета пролетела в 35 км от северо-восточной границы страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«Система наблюдения румынских ВВС в пятницу обнаружила воздушную цель, скорее всего, крылатую ракету, запущенную с российского корабля в акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова», — говорится в заявлении оборонного ведомства Румынии.

По данным агентства, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что две ракеты «Калибр» вошли в воздушное пространство Молдавии, пересекли Румынию, а после вошли в воздушное пространство Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что якобы российские ракеты прошли через воздушное пространство Румынии.

10 октября российские силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.