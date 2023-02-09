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1 час назад

Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду

Lenta.ruиещё 1

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) был преобразован в штурмовую бригаду Нацгвардии Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу подразделения сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что теперь «Азов» будет входить в «Гвардию наступления», состоящую из девяти штурмовых бригад Нацгвардии.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал о создании в республике специальных подразделений для захвата Крыма и Донбасса. Он уточнил, что соответствующий проект назвали «Гвардия наступления» и включили в него несколько существующих и новообразованных бригад.

Армия,Игорь Клименко,
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