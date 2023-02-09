Украинский полк «Азов» преобразовали в штурмовую бригаду

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) был преобразован в штурмовую бригаду Нацгвардии Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу подразделения сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что теперь «Азов» будет входить в «Гвардию наступления», состоящую из девяти штурмовых бригад Нацгвардии.