В Белоруссии заявили о перехвате украинского беспилотника

Белорусские пограничники вблизи госграницы в Столинском районе перехватили украинский дрон, оборудованный видеокамерой. Об этом Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории, был перехвачен 8 февраля с помощью радиоэлектронного ружья.

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», - пояснили в погранслужбе.

Ранее глава аналитического управления Госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин заявил, что на границе с Украиной сложилась опасная ситуация из-за людей «без опознавательных знаков». По его словам, эти люди подходят к границе и «проводят недружелюбные действия» - поднимают оружие в сторону белорусских пограничников.