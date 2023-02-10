МО России: ВСУ за сутки потеряли до ста человек на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила до ста военных Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил во время брифинга.

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Он уточнил, что военнослужащие ВСУ были ликвидированы в районах Червоная Диброва, Чрвонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики.

Кроме того, там также были уничтожены четыре боевые бронемашины, гаубица Д-20, реактивная система залпового огня «Град» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

Накануне Конашенков заявлял, что авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем российской военной группировки «Центр» уничтожили более 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженным силам России удалось нанести поражение подразделениям украинских военных на Краснолиманском направлении, в результате ликвидировано более 130 украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.