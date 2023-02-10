МО России: ВСУ за сутки потеряли до ста человек на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила до ста военных Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил во время брифинга.
Он уточнил, что военнослужащие ВСУ были ликвидированы в районах Червоная Диброва, Чрвонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики.
Кроме того, там также были уничтожены четыре боевые бронемашины, гаубица Д-20, реактивная система залпового огня «Град» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской армии.
Накануне Конашенков заявлял, что авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем российской военной группировки «Центр» уничтожили более 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженным силам России удалось нанести поражение подразделениям украинских военных на Краснолиманском направлении, в результате ликвидировано более 130 украинских военных.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.