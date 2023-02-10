Рогов сообщил о трех взрывах в Запорожье

Около трех взрывов были слышны в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, написал в пятницу в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, около 23:57 прозвучали взрывы. Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города", - написал Рогов.
Ранее сообщалось, что поздним вечером в четверг в шести областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.