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1 час назад

Источник: решений о передаче Киеву самолетов на саммите ЕС не будет

ТАСС

Саммит ЕС не примет практических решений по военным самолетам для Украины, дискуссия с президентом Владимиром Зеленским будет носить "предварительный, мотивационный" характер. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Он подчеркнул, что обсуждение в Брюсселе этой темы продолжится уже 14-15 февраля на встрече министров обороны НАТО.

Источник: решений о передаче Киеву самолетов на саммите ЕС не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Практических решений по самолетам на саммите не будет. Зеленский прибывает для предварительного мотивационного разговора. Все операционные аспекты будут обсуждаться позднее на встрече министров обороны НАТО", - сказал он.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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