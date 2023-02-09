Источник: решений о передаче Киеву самолетов на саммите ЕС не будет

Саммит ЕС не примет практических решений по военным самолетам для Украины, дискуссия с президентом Владимиром Зеленским будет носить "предварительный, мотивационный" характер. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Он подчеркнул, что обсуждение в Брюсселе этой темы продолжится уже 14-15 февраля на встрече министров обороны НАТО.
"Практических решений по самолетам на саммите не будет. Зеленский прибывает для предварительного мотивационного разговора. Все операционные аспекты будут обсуждаться позднее на встрече министров обороны НАТО", - сказал он.