Источник: решений о передаче Киеву самолетов на саммите ЕС не будет

Саммит ЕС не примет практических решений по военным самолетам для Украины, дискуссия с президентом Владимиром Зеленским будет носить "предварительный, мотивационный" характер. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Он подчеркнул, что обсуждение в Брюсселе этой темы продолжится уже 14-15 февраля на встрече министров обороны НАТО.