Производитель показал новую форму для участников спецоперации

Одобренный Минобороны России летний комплект одежды для участников спецоперации на Украине состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. Об этом рассказал РБК учредитель компании-производителя одежды ОКБ «Гардарика» Артем Степаненко.

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По его словам, разработка новой формы для военных, которую неформально называют «семицветом» из-за семи цветов в камуфлированной расцветке, велась около двух лет. Первая партия будет готова через неделю, ее отправят на «приемку».

В брюках, которые входят в комплект одежды, предусмотрены набедренные карманы, в каждый входит по четыре автоматных рожка. Также разработчики формы предусмотрели возможность регулировки высоты колена, внутрь вставляются наколенники из неопрена. Рубаху можно носить под бронежилетом, она выполнена из хлопковой ткани с эластаном (5%) и пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов.

«Если на куртку надеть бронежилет, то остается доступ в боковые карманы», - рассказала изданию гендиректор компании Ксения Дугельная.

По ее словам, куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35. При этом в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей.

На сайте производителя указано, что «Гардарика» специализируется на экипировке специального назначения. Цена тактических костюмов варьируется от 42 тысяч до 140 тысяч рублей.