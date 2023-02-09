Производитель показал новую форму для участников спецоперации

Одобренный Минобороны России летний комплект одежды для участников спецоперации на Украине состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. Об этом рассказал РБК учредитель компании-производителя одежды ОКБ «Гардарика» Артем Степаненко.
По его словам, разработка новой формы для военных, которую неформально называют «семицветом» из-за семи цветов в камуфлированной расцветке, велась около двух лет. Первая партия будет готова через неделю, ее отправят на «приемку».
В брюках, которые входят в комплект одежды, предусмотрены набедренные карманы, в каждый входит по четыре автоматных рожка. Также разработчики формы предусмотрели возможность регулировки высоты колена, внутрь вставляются наколенники из неопрена. Рубаху можно носить под бронежилетом, она выполнена из хлопковой ткани с эластаном (5%) и пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов.
«Если на куртку надеть бронежилет, то остается доступ в боковые карманы», - рассказала изданию гендиректор компании Ксения Дугельная.
По ее словам, куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35. При этом в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей.
На сайте производителя указано, что «Гардарика» специализируется на экипировке специального назначения. Цена тактических костюмов варьируется от 42 тысяч до 140 тысяч рублей.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».