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28 минут назад

Минобороны показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения

Lenta.ru

Минобороны России показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения в Запорожской области. Видео из лагеря ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, что в распоряжении военнослужащих есть баня и полевая кухня, а сами резервисты сообщают, что в их спальном помещении установлена печка-буржуйка, которая топится почти круглосуточно.

«Ночью тепло достаточно, [военнослужащие] спят в нательном белье, почти не укрываются», — рассказал командир роты с позывным Воронеж.

При этом позже он отметил, что мобилизованные спят «на нарах» в спальных мешках.

Ранее Минобороны заявило о подготовке отряда «Шторм» для прорыва обороны Вооруженных сил Украины.

Армия,Видео,Минобороны России,
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