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13 минут назад

Дроны-камикадзе РУД-250 испытают в зоне СВО

Lenta.ruиещё 1

Первую партию новых дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М. А. Карцева Виталий Долгов сообщил ТАСС.

Россия испытала в зоне СВО новый дрон-камикадзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, первую партию из пяти разведывательно-ударных дронов (РУД-250) отправили в зону СВО. Эти беспилотники летают без системы глобального позиционирования GPS. Полет дрона ложится на плечи оператора. «Это делается для того, чтобы дрон было сложнее отследить», — сказал Долгов.

Он добавил, что во время апробации беспилотника в зоне СВО был составлен список необходимых улучшений. Необходимо добавить оборудование для сброса полезной нагрузки, доработать пульт управления и сделать его ударопрочным, а также усилить радиоканал, видеоканал и аккумуляторы.

Дрон РУД-250 летает со скоростью до 170 километров в час, а максимальная масса полезной нагрузки — до 1,5 килограмма.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что в России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП, который может нести до 250 килограммов груза.

В декабре издание Forbes назвало российские дроны-камикадзе «Ланцет» одними из самых эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил. Дальность полета «Ланцета» составляет 40 километров.

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