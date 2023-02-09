Губернатор Брянской области: в регионе система ПВО сбила украинские беспилотники

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!" - сказано в сообщении.

Он также отметил, что в результате атаки пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. 3 февраля Богомаз заявлял, что система противовоздушной обороны отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины по Стародубскому муниципальному округу.

Ранее стало известно, что в Брянской области высокий "желтый" уровень террористической опасности будет действовать до особого распоряжения. До этого Богомаз говорил, что с начала специальной военной операции в результате обстрелов в регионе погибли четверо местных жителей, еще 22 человека получили ранения. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.