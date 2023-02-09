Спецоперация на Украине 9 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе

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Украинские военные обстреляли в поселке Теткино в Курской области район подстанции, сообщил в Telegram губернатор российского региона Роман Старовойт.

Он заявил о восьми прилетах. После обстрела со стороны Украины без электроснабжения остались жители Теткина и села Попово-Лежачи. По предварительной информации властей, пострадавших нет. Как отметил глава региона, рабочие готовы приступить к восстановлению электричества.

Ранее Киев обстрелял село Горналь Суджанского района Курской области, перебив линию электропередачи к водопроводной башне.

В ЛНР заявили, что ВСУ с начала СВО стали активно использовать кустарное химическое оружие

Украинские войска с началом проведения специальной военной операции стали больше использовать самодельные химические боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Отмечается, что Киев применял разные химические боеприпасы в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года, однако речь идет об единичных случаях. Однако за время СВО, по словам Марочко, наметилась тенденция к увеличению использования кустарных боеприпасов, самодельных взрывных устройств именно с химической частью.

В настоящее время украинские Вооруженные силы в кустарных боеприпасах используют слезоточивый газ, применяемый правоохранительными органами для разгона демонстраций.

Минобороны России показало пуск снарядов РСЗО "Торнадо-С" по американским HIMARS

Появились видеокадры пуска снарядов российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» по американской установке HIMARS, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На этом видео артиллеристы выпускают из системы серию реактивных снарядов по выявленной цели. Российский расчет дежурит круглые сутки. Как отмечает военное ведомство, РСЗО «Торнадо-С» со спутниковым наведением уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Также они «накрывают» огнем узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие цели противника на большом удалении.