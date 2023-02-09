Военные РФ раздали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений жителям провинции Латакия в Сирии. Сирийцы получили от наших военнослужащих медикаменты и продукты питания, в том числе муку, крупы, а также мясные и рыбные консервы.
Местные власти выразили благодарность России за оказываемую в связи со стихийным бедствием помощь.
Вчера наши бойцы также раздавали гуманитарные наборы пострадавшим жителям Латакии. Кроме того, они принимают участие в аварийно-спасательных операциях по поиску людей под завалами. А для тех, кто лишился крова, российскими военными были организованы пункты временного размещения.
После серии мощных землетрясений, вызвавших масштабные разрушения в странах Малой Азии и Ближнего Востока, РФ направила туда спасателей, медработников и спецтехнику. Сотрудники МЧС, которые спасают местных жителей из-под обломков зданий, оснащены всем необходимым оборудованием.