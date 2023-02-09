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1 час назад

В SpaceX сообщили об ограничении доступа дронам Украины к спутниковой связи Starlink

Елена Прошина

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ограничила доступ военных беспилотных летательных аппаратов на Украине к сети спутниковой связи Starlink, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента SpaceX Гвинн Шотвелл.

Украинским дронам ограничили доступ к Starlink
Фото: ТАССТАСС

Она назвала данные меры ограничением возможностей украинских Вооруженных сил, сообщает Reuters. Глава компании отметила, что у Starlink другие предназначение. Сеть разрабатывали «не для того, чтобы стать оружием».

Шотвелл указала, что военные Украины используют дроны в качестве средства связи, однако они никогда не должны применяться в наступательных целях.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что в армии формируются ударные роты беспилотников, которые оснастят терминалами американской спутниковой связи Starlink.

В конце января экс-гендиректор «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что силы Донецкой народной республики захватили в качестве трофеев абонентские терминалы Starlink.

Всего Киеву передали около 20 тысяч терминалов Starlink, обеспечивающих украинских военных космической связью.

Армия,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,
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