Украинским дронам ограничили доступ к Starlink

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ограничила доступ военных беспилотных летательных аппаратов на Украине к сети спутниковой связи Starlink, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента SpaceX Гвинн Шотвелл.

Фото: ТАСС ТАСС

Она назвала данные меры ограничением возможностей украинских Вооруженных сил, сообщает Reuters. Глава компании отметила, что у Starlink другие предназначение. Сеть разрабатывали «не для того, чтобы стать оружием».

Шотвелл указала, что военные Украины используют дроны в качестве средства связи, однако они никогда не должны применяться в наступательных целях.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что в армии формируются ударные роты беспилотников, которые оснастят терминалами американской спутниковой связи Starlink.

В конце января экс-гендиректор «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что силы Донецкой народной республики захватили в качестве трофеев абонентские терминалы Starlink.