Система ПВО РФ сбила неустановленные беспилотники при подлете к Бердянску

Система ПВО российских сил обнаружила и уничтожила неустановленные беспилотные летательные аппараты (БЛА) при подлете к Бердянску. Об этом в среду сообщила военно-гражданская администрация города.
"Сегодня в районе 21:00 (мск - прим. ТАСС) расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города [Бердянска] были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным властей, жертв и разрушений нет.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Бердянска.