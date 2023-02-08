Система ПВО РФ сбила неустановленные беспилотники при подлете к Бердянску

"Сегодня в районе 21:00 (мск - прим. ТАСС) расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города [Бердянска] были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.