В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Система ПВО РФ сбила неустановленные беспилотники при подлете к Бердянску

ТАССиещё 1

Система ПВО российских сил обнаружила и уничтожила неустановленные беспилотные летательные аппараты (БЛА) при подлете к Бердянску. Об этом в среду сообщила военно-гражданская администрация города.

Система ПВО РФ сбила неустановленные беспилотники при подлете к Бердянску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в районе 21:00 (мск - прим. ТАСС) расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города [Бердянска] были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным властей, жертв и разрушений нет.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Бердянска.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители