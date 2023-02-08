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41 минуту назад

Джонсон призвал британского премьера отправить Украине истребители

Lenta.ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился с призывом к нынешнему главе правительства Риши Сунаку, отметив необходимость отправить Украине истребители Typhoon. По его словам, это стало бы их лучшим применением, сообщает газета The Telegraph.

Джонсон призвал британского премьера отправить Украине истребители
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джонсон рассказал, что у Британии есть в наличии более ста реактивных самолетов Typhoon и примерно столько же танков Challenger 2. Он выразил уверенность в том, что лучшим применением данных видов техники станет их отправка Украине в качестве военной помощи.

«Не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем долгосрочную безопасность самим себе», — добавил он.

При этом британский экс-премьер признал, что для поставки Typhoon Киеву необходима помощь других стран, принимавших участие в разработке истребителей, — Германии, Италии и Испании. Однако, это не должно помешать передаче данного вида военной техники Украине, заключил Джонсон.

Ранее Сунак допустил любой вариант оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что поставки истребителей также являются частью обсуждения в контексте возможных поставок Киеву.

Армия,Борис Джонсон,
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