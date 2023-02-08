Джонсон призвал британского премьера отправить Украине истребители

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился с призывом к нынешнему главе правительства Риши Сунаку, отметив необходимость отправить Украине истребители Typhoon. По его словам, это стало бы их лучшим применением, сообщает газета The Telegraph.

Джонсон рассказал, что у Британии есть в наличии более ста реактивных самолетов Typhoon и примерно столько же танков Challenger 2. Он выразил уверенность в том, что лучшим применением данных видов техники станет их отправка Украине в качестве военной помощи.

«Не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем долгосрочную безопасность самим себе», — добавил он.

При этом британский экс-премьер признал, что для поставки Typhoon Киеву необходима помощь других стран, принимавших участие в разработке истребителей, — Германии, Италии и Испании. Однако, это не должно помешать передаче данного вида военной техники Украине, заключил Джонсон.