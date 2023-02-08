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27 минут назад

Швеция направит на Украину 90 бронемашин

Национальная Служба Новостей

Швеция поставит на Украину противотанковое оружие, оборудование для разминирования, 57 противотанковых ракетных комплекса и 90 бронемашин. Об этом говорится на сайте шведского парламента, передает ТАСС.

Швеция направит на Украину 90 бронемашин
Фото: WikipediaWikipedia

Депутаты риксдага проголосовали за поправки в бюджет страны, которые позволяют Стокгольму поставить Киеву вооружения стоимостью 4,3 млрд крон.

Как отмечается, вся техника и вооружение Швецией будут предоставлены Украине абсолютно бесплатно.

Ранее, как сообщала НСН, Британия анонсировала передачу Украине более дальнобойного вооружения.

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