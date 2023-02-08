Стали известны сроки поставки танков Challenger 2 на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что первые танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте 2023 года. Об этом сообщает ТАСС .

Такое заявление политик сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли в резиденции Сунака на Даунинг-стрит. Помимо премьер-министра Великобритании, Зеленский также запланировал переговоры с лидером оппозиционной партии королевства Киром Стармером, спикером палаты общин Линдси Хойлом, а также королём Британии Карлом III.