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26 минут назад

Стали известны сроки поставки танков Challenger 2 на Украину

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что первые танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Стали известны сроки поставки танков Challenger 2 на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление политик сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли в резиденции Сунака на Даунинг-стрит. Помимо премьер-министра Великобритании, Зеленский также запланировал переговоры с лидером оппозиционной партии королевства Киром Стармером, спикером палаты общин Линдси Хойлом, а также королём Британии Карлом III.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность отправить Украине истребители.

Армия,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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