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39 минут назад

Небензя заявил, что Запад поставляет Киеву устаревшие вооружения

Илья Родин

Киев получает от Запада преимущественно устаревшие вооружения и военную технику, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Небензя заявил, что Запад поставляет Киеву устаревшие вооружения
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Небензя рассказал о специфике военной помощи Киеву во время выступления в среду, 8 февраля, на заседании Совбеза ООН.

Постпред подчеркнул, что ВС РФ «перемалывают» старую технику, поступающую Киеву от западных стран в рамках очередных пакетов военной помощи.

На фоне этого, уточнил Небензя, армии стран Североатлантического альянса постепенно модернизируются. Кроме того, предприятия ВПК западных стран получают сверхприбыли.

Небензя: Украина не в состоянии нанести поражение России

По оценке дипломата, украинские территории превратились в своего рода полигон для испытаний новых и модернизированных образцов оружия.

Оружейники западных стран не откажутся от таких возможностей и барышей, констатировал Небензя.

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