Небензя заявил, что Запад поставляет Киеву устаревшие вооружения

Киев получает от Запада преимущественно устаревшие вооружения и военную технику, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Небензя рассказал о специфике военной помощи Киеву во время выступления в среду, 8 февраля, на заседании Совбеза ООН.
Постпред подчеркнул, что ВС РФ «перемалывают» старую технику, поступающую Киеву от западных стран в рамках очередных пакетов военной помощи.
На фоне этого, уточнил Небензя, армии стран Североатлантического альянса постепенно модернизируются. Кроме того, предприятия ВПК западных стран получают сверхприбыли.
По оценке дипломата, украинские территории превратились в своего рода полигон для испытаний новых и модернизированных образцов оружия.
Оружейники западных стран не откажутся от таких возможностей и барышей, констатировал Небензя.