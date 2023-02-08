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1 час назад

Великобритания изучит возможность поставки Киеву истребителей

Илья Родин

Великобритания в настоящее время не планирует осуществлять поставки военных самолетов Киеву, заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он добавил, что Лондон изучит такую возможнсть, пишет ТАСС.

Великобритания изучит возможность поставки Киеву истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель премьера уточнил, что Соединенное Королевство исключает передачу Киеву истребителей в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, отметил чиновник, эксперты оборонного ведомства проведут оценку того, какие воздушные суда Лондон теоретически мог бы направить ВСУ.

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По его словам, специалисты британских ВВС как можно скорее начнут готовить украинских летчиков. Он добавил, что программа подготовки будет сокращена.

Ранее представитель премьера сообщил, что Великобритания отказывается поставлять Украине истребители.

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