Великобритания изучит возможность поставки Киеву истребителей

Великобритания в настоящее время не планирует осуществлять поставки военных самолетов Киеву, заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он добавил, что Лондон изучит такую возможнсть, пишет ТАСС.

Представитель премьера уточнил, что Соединенное Королевство исключает передачу Киеву истребителей в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, отметил чиновник, эксперты оборонного ведомства проведут оценку того, какие воздушные суда Лондон теоретически мог бы направить ВСУ.

По его словам, специалисты британских ВВС как можно скорее начнут готовить украинских летчиков. Он добавил, что программа подготовки будет сокращена.