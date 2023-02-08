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49 минут назад

Зенитный комплекс "Тор" доработали для борьбы с HIMARS

Российская Газетаиещё 1

Зенитный ракетный комплекс "Тор" усовершенствован для более эффективного перехвата снарядов американской РСЗО HIMARS.

Зенитный комплекс "Тор" доработали для борьбы с HIMARS
Фото: vitalykuzmin.netvitalykuzmin.net

- Мы с ними можем бороться, но сейчас по опыту были сделаны определенные доработки и работа идет более эффективно, - рассказал "Звезде" заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ижевского завода "Купол" Илья Рыков.

Ранее сообщалось, что для борьбы с HIMARS модернизирован ракетно-пушечный зенитный комплекс "Панцирь-С". На нем установили новое программное обеспечение.

ЗРК "Тор" - самоходная система ПВО малого радиуса действия, предназначенная для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен обнаруживать и сбивать противорадиолокационные и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты - в том числе выполненные по технологии стелс, - а также беспилотники, планирующие авиабомбы и реактивные снаряды. "Тор" может работать в полностью автоматическом режиме: аппаратура самостоятельно контролирует воздушное пространство и захватывает все цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Боевые машины комплекса собирают на ижевском электромеханическом заводе "Купол".

Армия,ИЭМЗ "Купол",
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