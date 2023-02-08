Зенитный комплекс "Тор" доработали для борьбы с HIMARS

- Мы с ними можем бороться, но сейчас по опыту были сделаны определенные доработки и работа идет более эффективно, - рассказал "Звезде" заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ижевского завода "Купол" Илья Рыков.

ЗРК "Тор" - самоходная система ПВО малого радиуса действия, предназначенная для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен обнаруживать и сбивать противорадиолокационные и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты - в том числе выполненные по технологии стелс, - а также беспилотники, планирующие авиабомбы и реактивные снаряды. "Тор" может работать в полностью автоматическом режиме: аппаратура самостоятельно контролирует воздушное пространство и захватывает все цели, не опознанные системой "свой-чужой".