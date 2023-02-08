Сунак рассказал о переговорах по передаче истребителей Украине

«Премьер-министр поручил министру обороны [Бену Уоллесу] изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить [Киеву], но, для ясности, речь идет о долгосрочной перспективе, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», — рассказал представитель британского кабмина.