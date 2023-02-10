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22 минуты назад

ВСУ ночью обстреляли поселок под Донецком

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу обстреляли поселок Александровка в пригороде Донецка из артиллерийских орудий натовского образца калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ ночью обстреляли поселок под Донецком
Фото: ТАССТАСС

"Выпущено три снаряда калибра 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

За прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 164 различных боеприпаса. В результате ранены два мирных жителя.

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