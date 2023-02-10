ВСУ ночью обстреляли поселок под Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу обстреляли поселок Александровка в пригороде Донецка из артиллерийских орудий натовского образца калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.