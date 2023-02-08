Танки Leopard 1: характеристики, их опасность и отличия от Leopard 2

Германия, несколько месяцев медлившая с поставками «Леопардов», в конце концов одобрила поставки сразу двух версией своего основного танка - Leopard 1 и Leopard 2. О характеристиках «Леопардов», их силе, слабостях и отличиях друг от друга - читайте в материале «Рамблера».

Leopard: предыстория поставок Украине

Сначала в Германии заявляли, что поставят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков также примут США.

Однако конце января 2023 года Германия одобрила поставку Украине 14 танков Leopard наиболее современной модификации - 2A6. Вашингтон принял решение об отправке своих танков позже.

Также Берлин разрешил странам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (отправить свои «Леопарды» Украине ранее предложила Польша).

Позже немецкое правительство объявило о пакете помощи Украине на сто миллионов евро, включающем 88 танков Leopard 1. Они хранятся на складах предприятия Rheinmetall. Их отремонтируют и поставят Киеву, если Украина даст добро на закупку.

Еще 99 Leopard 1 есть у компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), (некоторые из них в нерабочем состоянии) и 29-ю танками в состоянии боевой готовности располагает Бундесвер.

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Характеристики Leopard 1

История первых «Леопардов» началась в 1956 году. Основными боевыми танками Германии они были до 1980-х. Сейчас Танки леопард 1 либо сняты, либо снимаются с вооружения.

При этом первое и самое крупное применение этих танков произошло только в 1994 году. Принадлежащие Дании леопард 1 из состава миротворческих сил ООН в Боснии и Герцеговине использовали для обороны сотрудников ООН в Горажде.

Основные характеристики Leopard 1:

Вес - 42 - 42,2 тонны;

Мощность двигателя - 830 лошадиных сил;

Максимальная скорость - 65 километров в час;

Основное орудие - 105-миллиметровая пушка нарезной конструкции;

75 снарядов в боекомплекте;

Дополнительное оружие - спаренный пулемет MG3.

Leopard 1 были усовершенствованы несколько раз, получили систему стабилизации и термозащиту орудия, модернизированные гусеницы, инфракрасные приборы наблюдения и усиленную броню башни.

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Различия Leopard 1 и Leopard 2

И у первого, и у второго «Леопардов» экипажи из четырех человек - командира, водителя, наводчика и зарядчика.

Однако двигатель у Leopard 2 почти в два раза мощнее, чем у его прародителя, а двигаться он может со скоростью 70 километров в час против 65 километров в час для Leopard 1. Запас хода у первого поколения «Леопардов» на сто километров меньше - 450 километров.

Последние версии «Леопардов» длиннее, шире и выше старых, а их вес составляет 62,5 тонны против 42,2 тонны.

У Leopard 2 комбинированное бронирование, а у первого поколения этих танков оно однородное. Это делает Leopard 1 менее стойкими перед современными боеприпасами.

Кроме того, у Leopard 2 120-миллиметровое орудие, а не вариант в 105-мм, как у старого «Леопарда». У такого оружия ниже шансы пробить танк противника. Хотя пушка и обладает высокой точностью, она не подходит для борьбы с российскими танками новее Т-62.

Системы управления огнем обоих «Леопардов» сопоставимы. В этом плане Leopard 1A5 находится на уровне советских танков Т-64БВ, Т-72Б и Т- 80.

Эксперт Центра американских исследований РАН Илья Крамник рассказывал «Ленте.ру», что при создании Leopard 1 в приоритете была подвижность, а броню и огневую мощь ценили гораздо меньше.

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Главной проблемой Крамник назвал способность Украины обслуживать и ремонтировать старые «Леопарды». Если для танка не будет необходимой инфраструктуры, эффективно использовать его не получится.

Журнал Military Watch сомневается, что «устаревшие танки 1960-х годов способны принести Украине пользу». Напротив, они могут создать для страны больше проблем из-за необходимости проводить технического обслуживание многих видов танков.

Старая нарезная конструкция основного орудия Leopard 1 обладает ограниченными характеристиками по сравнению с нынешними гладкоствольными, а 105-миллиметровых снарядов нет на складах Украины. Непросто их найти и на Западе из-за перехода на 120-миллиметровые танковые орудия (с момента перехода прошло больше 40 лет).

Military Watch отмечает, что Leopard 1 не считался «топовым» танков даже в свои лучшие годы, особенно по сравнению с советским Т-64.

«РБК-Украина» отмечает, что с учетом характеристик Leopard 1 их польза для ВСУ выглядит сомнительной. Единственным танком, приближенным к современным, среди первых «Леопардов» является версия Leopard 1A5. Она располагает компьютеризированной системой управления огнем с тепловизором Carl Zeiss.