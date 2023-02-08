Великобритания начнет тренировать украинских летчиков

На Украине скоро закончатся советские истребители и пилоты, которые могут на них летать, заявил военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. Великобритания пока не собирается отправлять истребители Киеву, потому что они сложны в эксплуатации. Американский лидер Джо Байден тоже не хочет отправлять истребители, так как считает, что их следует оставить США, передает «Федеральное агентство новостей». Запад пообещал украинской армии танки, Великобритания и Польша уже начали учить украинских военных обращению с Challenger 2 и Leopard.