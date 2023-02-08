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58 минут назад

Reuters: Великобритания начнет тренировать украинских летчиков

Ura.Ru

Великобритания решила расширить обучение украинских военных и начать готовить летчиков и морпехов. Такое решение приняли в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Reuters.

Великобритания начнет тренировать украинских летчиков
Фото:  Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

«В офисе Сунака объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также ускорить поставки военной техники», — передает Reuters.

После обучения украинские пилоты смогут управлять истребителями, отвечающими стандартам НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля приедет в Великобританию для встречи с премьер-министром, сообщает Nation News.

На Украине скоро закончатся советские истребители и пилоты, которые могут на них летать, заявил военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. Великобритания пока не собирается отправлять истребители Киеву, потому что они сложны в эксплуатации. Американский лидер Джо Байден тоже не хочет отправлять истребители, так как считает, что их следует оставить США, передает «Федеральное агентство новостей». Запад пообещал украинской армии танки, Великобритания и Польша уже начали учить украинских военных обращению с Challenger 2 и Leopard.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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