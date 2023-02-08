В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
2 часа назад

Названа стоимость уклонения от призыва на Украине

Lenta.ru

В силовых структурах раскрыли стоимость уклонения от призыва в армию в рамках коррупционной схемы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа стоимость уклонения от призыва на Украине
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам источника, в новой схеме задействованы военкомы и волонтерские организации, входной билет для потенциального призывника стоит 10 тысяч долларов.

«Это единоразовая плата военкому, чтобы записаться в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии», — подчеркнул представитель силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что каждый уклонившийся от призыва волонтер обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через соцсети.

На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ. «Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», — утверждает он.

Армия,В мире,Дуглас Макгрегор,Пентагон,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители