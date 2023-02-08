Спецоперация на Украине 8 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Мэр Горловки сообщил об обстреле города

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Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Горловки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал мэра города Иван Приходько.

Он сообщил, что в результате обстрела дом по адресу: ул. Щербакова, 10 получил повреждения.

«Около дома по адресу: ул. Щербакова, 12 повреждены два легковых автомобиля и автобус ПАЗ городского маршрута № 6», — написал Приходько.

До этого он указал, что украинская сторона атаковала центральный рынок Горловки, есть повреждения.

Артиллеристы ЗВО отражают украинские атаки до 20 раз в день

Артиллеристы Западного военного округа каждый день ведут огонь из гаубиц, чтобы противостоять атакам Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал командир 152-мм орудия 2А65 «Мста-Б» в беседе с корреспондентом агентства, перед артиллеристами поставили одну цель — не допустить прорыва противника на этом направлении. Он указал, что украинские солдаты проявляют агрессию, ежедневно пытаются вычислить слабые места и прорвать оборону. Однако командир заверил, что российская артиллерия успешно отражает все атаки противника, хотя для этого приходится выезжать 15-20 раз в день с расходом три-пять снарядов на каждую цель. По его словам, все зависит от численности и оснащения украинского отряда.

Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Писаревка в ЛНР, применив РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).