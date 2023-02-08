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37 минут назад

В Левой партии ФРГ сравнили поставку танков Leopard Киеву с харакири

Елена Прошина

Отправка на Украину танков Leopard 1A5 похожа на новый уровень харакири. Такое заявление сделал председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч. Таким образом он прокомментировал соответствующее решение правительства Германии о поставках на Украину 178 единиц тяжелой техники, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ДПА.

В Левой партии ФРГ сравнили поставку танков Leopard Киеву с харакири
Фото: ТАССТАСС

Бард подчеркнул, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор», в которой состоят Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «зеленые», пытаются сделать страну полноценной участницей конфликта на Украине.

«Ваше танковое харакири выходит на новый уровень», — отметил он.

Политик также отметил, что правительство идет «ва-банк».

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1. Боевые машины возьмут из запасов промышленности. Первые танки Leopard 1 планируют доставить на Украину уже летом 2023 года, однако большую часть Киев получит только в 2024 году. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что несколько европейских стран подтвердили готовность отправить на Украину более 100 танков Leopard 1A. К лету Киев получит от 20 до 25 танков, а к концу 2023 года — до 80. К первому или второму кварталу 2024 года на Украине должно быть более 100 танков, отметил министр.

Армия,Борис Писториус,Бундестаг,
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