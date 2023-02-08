В Левой партии ФРГ сравнили поставку танков Leopard Киеву с харакири

Отправка на Украину танков Leopard 1A5 похожа на новый уровень харакири. Такое заявление сделал председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч. Таким образом он прокомментировал соответствующее решение правительства Германии о поставках на Украину 178 единиц тяжелой техники, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ДПА.

Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1. Боевые машины возьмут из запасов промышленности. Первые танки Leopard 1 планируют доставить на Украину уже летом 2023 года, однако большую часть Киев получит только в 2024 году. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что несколько европейских стран подтвердили готовность отправить на Украину более 100 танков Leopard 1A. К лету Киев получит от 20 до 25 танков, а к концу 2023 года — до 80. К первому или второму кварталу 2024 года на Украине должно быть более 100 танков, отметил министр.