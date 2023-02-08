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55 минут назад

ВМС США показали выловленный из океана китайский аэростат

ТК «Звезда»

ВМС США опубликовали кадры поднятия из вод Атлантического океана китайского аэростата, сбитого несколько дней назад. Остатки воздушного шара обнаружили неподалеку от берегов Южной Каролины.

ВМС США показали выловленный из океана китайский аэростат
Фото: USFleetForces, TwitterUSFleetForces, Twitter

«Моряки, назначенные во 2-ю группу по обезвреживанию боеприпасов, поднимают высотный воздушный шар», - говорится в публикации ВМС США в Twitter.

По мнению американских военных, данный летательный аппарат выполнял разведывательную функцию, однако в Китае эту версию опровергли. Кроме того, МИД КНР выразил решительные осуждения агрессивным действиям в отношении гражданского объекта.

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