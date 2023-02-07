Германия подарила Украине игрушечный танк

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подарил своему украинскому коллеге Алексею Резникову макет основного боевого танка Leopard 2. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что поездка Писториуса в Киев ранее не анонсировалась. Ожидалось, что в среду, 8 февраля, он посетит Польшу.

Резников в Twitter поблагодарил своего коллегу за подарок. Он заметил, что в столицу Украины прибыл первый Leopard 2. По его мнению, «их будет больше».

К своему посту министр обороны приложил фото, на котором Писториус передает ему игрушечный танк в прозрачной упаковке.

Напомним, что власти ФРГ намереваются передать украинским военным основные боевые танки Leopard 2 типа A6 . На первоначальном этапе планируется направить 14 машин.