В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Германия подарила Украине игрушечный танк

Илья Родин

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подарил своему украинскому коллеге Алексею Резникову макет основного боевого танка Leopard 2. Об этом пишет РИА «Новости».

Германия подарила Украине игрушечный танк
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что поездка Писториуса в Киев ранее не анонсировалась. Ожидалось, что в среду, 8 февраля, он посетит Польшу.

Резников в Twitter поблагодарил своего коллегу за подарок. Он заметил, что в столицу Украины прибыл первый Leopard 2. По его мнению, «их будет больше».

К своему посту министр обороны приложил фото, на котором Писториус передает ему игрушечный танк в прозрачной упаковке.

Напомним, что власти ФРГ намереваются передать украинским военным основные боевые танки Leopard 2 типа A6 . На первоначальном этапе планируется направить 14 машин.

Правительство ФРГ одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

Кроме того, Берлин разрешил реэкспорт своей военной техники странам, в которые она поставлялась ранее.

Армия,Борис Писториус,Алексей Резников,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители