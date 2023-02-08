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34 минуты назад

В ФРГ запланировали сроки поставок Leopard 2 Украине

Lenta.ruиещё 1

Первый батальон танков боевых Leopard 2 можно поставить Украине в начале 2023 года, такие сроки запланировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит Reuters.

В ФРГ запланировали сроки поставок Leopard 2 Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем нам, конечно, нужно действовать как можно быстрее», — допустил глава ведомства.

Он также уточнил, что батальон состоит из 31 танка.

Ранее немецкие власти одобрили отправку Киеву танков Leopard 1. В частности, речь идет о 178 единицах военной техники из промышленных запасов ФРГ.

Армия,Борис Писториус,
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