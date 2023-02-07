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26 минут назад

Spiegel: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1

ТАСС

Правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Украине. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Правительство ФРГ одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, в начале этой недели Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет Spiegel, будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.

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Официально, по данным Spiegel, решение о поставке танков Leopard 1 Украине будет объявлено вечером 7 февраля.

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