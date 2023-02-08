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49 минут назад

На Украине призвали уничтожить «определенные пункты» в России

Lenta.ruиещё 12

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Об этом сообщает Reuters.

На Украине призвали уничтожить «определенные пункты» в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что призыв Данилова относится к «определенным пунктам», которые находятся в России.

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При этом он подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России с помощью оружия, произведенного в республике.

Танки для Киева

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

О готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Норвегия, а также Испания, Португалия и Польша.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил о решении отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Также Киев получит 14 британских танков Challenger 2. Решение об их отправке принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, западные страны обещали поставить Киеву более 300 тяжелых танков.

При этом депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский назвал «идеей из параллельного мира» неиспользование западного вооружения против целей на территории России, раскритиковав идею ряда западных экспертов, что Украина должна пообещать, что не будет использовать военную технику против территории России.

Как считает Вениславский, все военные объекты в России, где хранятся ракеты, являются законными целями ВСУ. Он уточнил, что это относится и к Москве, однако добавил, что возможность атаки на них зависит от военного руководства Украины.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, обращаясь к иностранным партнерам, подчеркнул, что предоставленное Западом вооружение Киев использует исключительно в оборонных целях, «деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов».

Позиция России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия. По его словам, ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным.

Кроме того, Медведев пригрозил Украине возмездием в случае ударов по Крыму.

В свою очередь президент России Владимир Путин пообещал, что Москва ответит на угрозы Запада, и не только применением бронетехники. Он указал, что те, кто угрожает России, не понимают простую истину: российский народ впитал в себя традиции поколения победителей, которые своим трудом создали страну и передали ее в наследство нынешнему поколению.

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