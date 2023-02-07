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25 минут назад

В Иране ввели в строй подземную базу ВВС

ТАСС

Крупная подземная база ВВС Ирана введена в строй во вторник. Самолеты там располагаются в туннелях на значительной глубине, а сам объект находится в гористой местности, сообщает агентство ISNA.

Иран ввел в строй подземную базу ВВС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

База предназначена для самолетов с крылатыми ракетами большой дальности.

База "Агаб-44" ("Орел-44") , на открытии которой присутствовали начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и главнокомандующий Сухопутными войсками Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави, может принимать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков ВВС страны, указывает агентство. Она снабжена командным пунктом, ангарами, навигационным и аэродромным оборудованием, хранилищами топлива.

Это одна из авиабаз ВВС, построенных в последние годы в различных регионах страны в соответствии с оперативными потребностями этих сил и с учетом принципов пассивной защиты.

Армия,Генштаб,
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