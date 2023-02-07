Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО

Российская спецоперация на Украине закончится до конца года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

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Свой прогноз о сроках завершения спецоперации Рамзан Кадыров озвучил в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил глава Чечни.

По его мнению, иначе «не должно быть и не будет».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».