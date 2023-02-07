Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО

Российская спецоперация на Украине закончится до конца года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.
Свой прогноз о сроках завершения спецоперации Рамзан Кадыров озвучил в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.
«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил глава Чечни.
По его мнению, иначе «не должно быть и не будет».
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством. Он также отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».