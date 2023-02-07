В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
28 минут назад

Кадыров спрогнозировал сроки завершения СВО

Алиса Селезнёва

Российская спецоперация на Украине закончится до конца года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свой прогноз о сроках завершения спецоперации Рамзан Кадыров озвучил в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил глава Чечни.

По его мнению, иначе «не должно быть и не будет».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством. Он также отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».

Армия,Ахмед Дудаев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители