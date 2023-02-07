Госдума одобрила упрощенную выплату Героям РФ

Госдума 7 февраля приняла в первом чтении законопроект, вводящий автоматические ежемесячные выплаты Героям Труда и Героям РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что сейчас ежемесячные выплаты Героям и родственникам умерших Героев назначаются только по заявлениям.
Если новый закон будет принят, их станут назначать в беззаявительном порядке.
Героям и их семья не придется предоставлять подтверждающие документы, процесс назначения будет идти через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Уведомление, что выплата назначена, Герои Труда и Герои РФ будут получать в течение трех рабочих дней.
Имеющие эти звания люди смогут выбрать, что получать - деньги или натуральные льготы.
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда также получают максимальную надбавку к социальной пенсии в 415 процентов.