Госдума одобрила упрощенную выплату Героям РФ

Госдума 7 февраля приняла в первом чтении законопроект, вводящий автоматические ежемесячные выплаты Героям Труда и Героям РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что сейчас ежемесячные выплаты Героям и родственникам умерших Героев назначаются только по заявлениям.

Если новый закон будет принят, их станут назначать в беззаявительном порядке.

Героям и их семья не придется предоставлять подтверждающие документы, процесс назначения будет идти через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Уведомление, что выплата назначена, Герои Труда и Герои РФ будут получать в течение трех рабочих дней.

Имеющие эти звания люди смогут выбрать, что получать - деньги или натуральные льготы.