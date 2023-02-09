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2 минуты назад

Foreign Policy: Украина ожидает новой крупной операции РФ в ближайшие 10 дней

Газета.Ruиещё 2

Украина ожидает новой крупной российской операции в ближайшие 10 дней. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

СМИ: Украина ожидает новой крупной операции РФ в ближайшие 10 дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что на фоне всплеска боевых действий военные аналитики считают, что ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины специальной операции (24 февраля 2022 года).

По оценкам официальных лиц Украины, в российской спецоперации участвуют свыше 300 тыс. человек после объявленной в России частичной мобилизации.

«Усилия по мобилизации, по-видимому, увенчались грубым успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины», — говорится в статье.

По данным газеты, последние атаки России нанесли урон Вооруженным силам Украины, которым теперь приходится бороться с гораздо более плотным российским присутствием.

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«Многих факторов, которые позволили украинцам наступать в Харьковской области, больше нет. Линии обороны толще. Россияне их заминировали. Они окопались», — заявил военный аналитик из Rand Corporation Дара Массикот.

Украинские военные заявили, что Россия уже подготовила 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов для новой волны атак.

Опасения украинской стороны, что даже плохо обученные российские подразделения могут сокрушить позиции ВСУ с помощью атак в стиле «живой волны», привели к более настоятельным запросам Киева о предоставлении западного оружия, пишет Foreign Policy.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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