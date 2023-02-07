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51 минуту назад

Шойгу: Россия перемалывает западное вооружение

Мария Иванова

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается затянуть украинский кризис поставками наступательного вооружения, но Россия «перемалывает» все оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу озвучил потери Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу назвал помощь Запада Украине «беспрецедентной».

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», - подчеркнул министр.

По данным Минобороны, за январь 2023 года Украина потеряла более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Министр также подчеркнул, что нежелание Украины прекратить огонь на Рождество говорит о «варварской сущности украинского руководства».

Шойгу рассказал, что за этот период ВСУ устроили более 550 артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов. Российские войска подавляли украинскую артиллерию ответным огнем.

Ранее Британия первой среди западных стран согласовала передачу танков Украине - страна решила поставить 14 танков Challenger 2. Затем Германия одобрила поставку Украине 14 танков Leopard наиболее современной модификации - 2A6.

США решили направить на Украину 31 танк Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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