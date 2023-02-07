Шойгу озвучил потери Киева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается затянуть украинский кризис поставками наступательного вооружения, но Россия «перемалывает» все оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Шойгу назвал помощь Запада Украине «беспрецедентной».

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», - подчеркнул министр.

По данным Минобороны, за январь 2023 года Украина потеряла более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Министр также подчеркнул, что нежелание Украины прекратить огонь на Рождество говорит о «варварской сущности украинского руководства».

Шойгу рассказал, что за этот период ВСУ устроили более 550 артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов. Российские войска подавляли украинскую артиллерию ответным огнем.

Ранее Британия первой среди западных стран согласовала передачу танков Украине - страна решила поставить 14 танков Challenger 2. Затем Германия одобрила поставку Украине 14 танков Leopard наиболее современной модификации - 2A6.