Шойгу отреагировал на поставки тяжелого наступательного вооружения Украине

США и страны Запада поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине. Об этом, реагируя на действия стран НАТО, на тематическом селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.
«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — сказал министр.
25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.