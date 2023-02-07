Шойгу отреагировал на поставки тяжелого наступательного вооружения Украине

США и страны Запада поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине . Об этом, реагируя на действия стран НАТО , на тематическом селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу , его цитирует ТАСС.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — сказал министр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.