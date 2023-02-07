Две немецкие оборонные компании – Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft – получат разрешение от властей Германии на поставку Киеву 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает Business insider.

Ожидается, что правительство страны огласит свое решение сегодня. Информации о том, все ли Leopard 1 будут боеспособны, нет. В публикации говорится, что некоторым танкам требуется ремонт. Издание, ссылаясь на правительственные круги, отмечает, что финансирование ремонта обеспечить не удалось. Автор указывает на то, что данным вопросом займутся в ближайшее время.

Подчеркивается, что первые таки поставят не раньше середины года.

Танки Leopard 1 являются одними из первых послевоенных танков Германии. Их производили с 1965 года. Во многих странах эти машины сняли с вооружения. При этом многие танки остались в резервах.

В бундесвере их сменили современные танки - Leopard 2. О поставках данных машин Украине Берлин объявил в конце января.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что первый танк Leopard 2, отправленный Украине, уже поступил в Польшу. Отмечалось, что в ближайшее время его получат украинские вооруженные силы.