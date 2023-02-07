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51 минуту назад

СМИ узнали о кризисе с поставками боеприпасов на Украину

Говорит Москваиещё 2

Киев ежедневно расходует до 6 тысяч артиллерийских снарядов, что сопоставимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время.

По информации газеты Financial Times, есть определённые сложности при производстве и доставке снарядов на Украину. В интервью изданию глава норвежской компании Namo Mортен Брандтцег заявил, что есть дефицит критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что мешает нарастить производство.

Bloomberg: США отправят Украине высокоточные боеприпасы от Boeing через девять месяцев

В оружейной британской компании Chemring заявили, что серьёзной проблемой остаётся то, что выпуск продукции был рассчитан на прежний уровень спроса, а для наращивания необходимы инвестиции в новые заводы, открытие которых займёт годы. Кроме того, есть дефицит азотной кислотой, которую используют для изготовления взрывчатки.

Армия,Видео,Boeing,
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