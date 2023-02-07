СМИ узнали о кризисе с поставками боеприпасов на Украину

Киев ежедневно расходует до 6 тысяч артиллерийских снарядов, что сопоставимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время.

По информации газеты Financial Times, есть определённые сложности при производстве и доставке снарядов на Украину. В интервью изданию глава норвежской компании Namo Mортен Брандтцег заявил, что есть дефицит критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что мешает нарастить производство.