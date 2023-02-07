Правительство ФРГ во вторник объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник.

По данным издания, Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от FFG. При этом первые танки Украина получит не ранее середины этого года, их точное количество не уточняется. Издание отмечает, что многие Leopard 1 требуют ремонта и неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя или же часть техники пойдет на запчасти.