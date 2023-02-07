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1 час назад

Российские танки и БМП уничтожили «вражескую» технику в Приморье

ТК «Звезда»иещё 1

На танкодроме полигона Бамбурово в Приморье проходят обучение экипажи танков и боевых машин пехоты. Тренировки проводятся в интенсивном режиме, круглосуточно и под руководством опытных инструкторов.

Российские танки и БМП уничтожили «вражескую» технику в Приморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время занятий учитывается опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащие управляют танками Т-80БВ и боевыми машинами пехоты БМП-3.

Огонь из танков ведется по статичным и движущимся мишеням на дистанции 1600 метров. Боеприпасы используются осколочно-фугасные. Мишени имитируют живую силу и технику противника.

Ранее корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин показал, как российские саперы уничтожают боприпасы в освобожденном Мариуполе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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