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57 минут назад

На Украине заметили «африканскую» версию Т-64

Lenta.ru

Украинский танк Т-64БМ1М заметили у линии боевого соприкосновения. «Африканскую» версию танка выпускали в рамках контракта с Демократической Республикой Конго. Снимок машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине заметили «африканскую» версию Т-64
Фото:  Telegram-канал «Военный Осведомитель» Telegram-канал «Военный Осведомитель»

На опубликованном изображении видна модернизированная версия советского танка Т-64Б, которая получила украинскую динамическую защиту «Дуплет».

Новую версию танка разработали на основе Т-64Б1. Первым заказчиком Т-64Б1М, который считается упрощенным вариантом модернизации Т-64БМ «Булат» без тепловизора и комплекса управляемого вооружения, стала Демократическая Республика Конго. Танк получил встроенную динамическую защиту «Контакт» и дополнительную нишу в задней части башни. В 2014 году созданные для Конго Т-64Б1М передали Национальной гвардии Украины. Версия Т-64БМ1М отличается динамической защитой «Дуплет».

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что танки Leopard и Abrams, которые может получить Киев, без поддержки авиации и артиллерии являются мусором.

В январе директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов сообщил, что польские танки PT-91 Twardy, которые получит Украина, уступают советским Т-72 в защите лобовой части.

Армия,Юрий Кнутов,Константин Сивков,
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