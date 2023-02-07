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44 минуты назад

Швейцария задумалась об отказе от суверенитета ради Украины

Мария Иванова

Швейцария близка к тому, чтобы порвать с многовековой традицией нейтральности и поставить Украине оружие. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это связано с «проукраинским сдвигом в общественном и политическом настрое», оказывающем давление на правительство. Недавний опрос, проведенный Sotomo, показал, что 55 процентов респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину.

Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его. Это ограничение, по словам представителей крупной оружейной промышленности Швейцарии, наносит ущерб торговле.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы - часть западного мира», - заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии The Liberals, который представил правительству предложение разрешить реэкспорт оружия в страны «со схожими демократическими ценностями».

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.

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Третьи страны теоретически могут обратиться в Берн с просьбой о реэкспорте швейцарского оружия, но Швейцария «почти всегда отказывает», отмечает Reuters.

«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это делаем, мы поддерживаем Россию, которая не является нейтральной стороной», - подчеркнул Буркарт.

При этом депутат от «Зеленых» Марионна Шлаттер заявила, что разрешение на поставки оружия Украине может привести к «скользкому пути», отмене всех ограничений и несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.

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