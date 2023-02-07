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26 минут назад

СМИ: в Минобороны разработали новую форму для спецоперации

Мария Иванова

В Минобороны РФ разработали новую форму улучшенного качества для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны и источник, знакомый с подготовкой образцов.

СМИ: в Минобороны разработали новую форму для спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, в целом форма не будет отличаться от нынешней российской военной формы внешне, но улучшится качество тканей, швов и утеплителей. На каких предприятиях планируют шить новую форму, собеседник издания не уточнил.

В Минобороны заявили, что это будет «форма нового поколения». При ее разработке учитывали пожелания разных категорий военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Комплект состоит из летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы, облегченных специальных ботинок, летних и демисезонных ботинок, а также резиновых сапог.

Поставить новую форму армии планируют весной 2023 года.

Ранее офицер Минобороны РФ рассказал «Ура.ру», чем оснащают россиян, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.

Он показал корреспонденту агентства стандартное оснащение мобилизованных - зимний полевой костюм расцветки «Цифра», облегченное длинное нательное белье, теплое белье, зимние носки, полушерстяные перчатки, поясной ремень, брючный ремень, баул, плащ-палатка, вафельное полотенце и ботинки для низких температур.

После обучения военнослужащие получают еще один комплект - всесезонный, с утепленными шапкой и рукавицами, демисезонной шапкой, балаклавой, демисезонным и утепленным костюмами, спальным мешком, термоизоляционным ковриком, мылом, туалетной бумагой и кремом для ухода за обувью.

Армия,Минобороны России,
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